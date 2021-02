Bielan żąda dokumentów i dostępu do kont Porozumienia

W poniedziałek Adam Bielan jako p.o. prezesa Porozumienia wysłał do Gowina wezwanie w sprawie przekazania siedziby, dostępów do kont bankowych oraz dokumentacji partii - pisze Onet.

W datowanym na 15 lutego piśmie Adam Bielan żąda, aby Jarosław Gowin przekazał dostęp do kont bankowych, dokumentów oraz siedzibę partii. Ma na to czas do 18 lutego - do tego dnia Bielan ma wysłać pisma do sądu z wnioskiem o dokonanie zmian w KRS i w rejestrze partii politycznych. Poniżej dalsza część artykułu