Póki istnieje Zjednoczona Prawica, będą się tliły konflikty

Zgodnie z zapisami dokumentu dotyczącego transformacji energetycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z węgla ma zostać zmniejszone do 56 proc. w 2030 r., do 2040 r. mają zostać zlikwidowane wszystkie piece węglowe, a kopalnie zamknięte do 2049 r. – Zbigniew Ziobro twierdzi, że to doprowadzi do ogromnego wzrostu cen energii i zamykania elektrowni w niektórych okręgach wyborczych – mówi Michał Kolanko. A Michał Szułdrzyński dodaje, że to kolejne pole konfliktu w Zjednoczonej Prawicy i wylicza spór o mandaty, ustawę o radzie wolności słowa oraz podatek od reklam.

Poniżej dalsza część artykułu