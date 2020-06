Tysiące Amerykanów dobrowolnie decyduje się na bezrobocie

American Airlines oferuje pracownikom pakiety do wyboru – pół roku jednej trzeciej pensji plus 250 tys. mil w programie lojalnościowym i pięć lat zniżek podróżnych albo trzy miesiące na jednej trzeciej pensji, ale z dodatkiem 21 miesięcy obowiązywania pracowniczych dodatków zdrowotnych plus 10 lat zniżek podróżnych. Obok tej marchewki, jest kij – ci którzy nie zdecydują się na to przed 30 września, w razie utraty pracy nie dostaną od firmy niczego. Oferta została wysłana do 17 tys. pracowników przewoźnika, wraz z informacją, że firma planuje zwolnienie 30 procent załogi do jesieni.

Programy odpraw mają też inne firmy – Southwest, Boeing czy Kickstarter. Korporacje decydują się na zachęcanie pracowników do dobrowolnych odejść z różnych powodów, ale wśród nich znajdują się warunki pomocy federalnej (np. w przypadku linii lotniczych), które zakazują zwolnień innych niż dobrowolne do określonego terminu (wspominany wyżej 30 września w przypadku linii lotniczych). Eksperci od zwolnień wskazują też na dodatkowy czynnik – dobrowolne rozstanie ułatwia powrót.

- Jeżeli ludzie chcą odejść dobrowolnie na dobrych warunkach, to firma może być w stanie łatwiej zatrudnić ich z powrotem, kiedy warunki prowadzenia biznesu się poprawią – mówił CNN Andrew Challenger, wiceprezes firmy zajmującej się przeprowadzaniem redukcji zatrudnienia Challenger, Gray and Christmas.