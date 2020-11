Prezydencki projekt ws. aborcji skierowany do pierwszego czytania w komisjach

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma się zebrać dziś o 16. po to, by zaopiniować kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prezydent Andrzej Duda złożył projekt w Sejmie w miniony piątek. Projekt ma dostosować ustawę do wyroku TK z 22 października i jednocześnie umożliwić aborcję z powodu ciężkich wad płodu. Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy przepisu, że aborcja jest możliwa, jeśli "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".