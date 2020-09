Ścigali przestępców, odzyskiwali nielegalnie podatki

W wątku przekroczenia obowiązków – jak się dowiedzieliśmy – śledztwo zostało wszczęte z surowszego paragrafu (artykuł 231 par. 2 kodeksu karnego). Mówi on o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej" – za co grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Z kolei oszustwo jest zagrożone karą do ośmiu lat więzienia.

Proceder wykrył mazowiecki wydział Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów – to wyspecjalizowani funkcjonariusze i urzędnicy do ścigania przestępstw w Krajowej Administracji Skarbowej. Ustalił on, że czterej wysokiej rangi funkcjonariusze pracujący w służbie celno-skarbowej oddelegowywani na wschodnie misje (to misje UE ds. Pomocy Granicznej Mołdawii i Ukrainie – EUBAM) na lotnisku Okęcie przedstawiali fakturę zakupu sprzętu (głównie drogiej elektroniki, jak tablety czy telefony komórkowe). Wypełniali właściwy formularz, a celnik przystawiał im stempel, co uprawniało do zwrotu VAT. Proceder trwał latami, co najmniej od 2012 r. Z kolei kwoty domniemanych wyłudzeń sięgały średnio od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeden z funkcjonariuszy miał niezgodnie z prawem odzyskać około 50 tys. zł.