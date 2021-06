Wolność za milion złotych. Bez VAT

Chodzi o głośną aferę tzw. mafii VAT-owskiej w Ministerstwie Finansów – wysokich urzędników, którzy przez trzy lata (od listopada 2015 r. do sierpnia 2018 r.), pracując w resorcie i oficjalnie ścigając nieuczciwych podatników, mieli kierować grupą przestępczą, która wyłudzała VAT i dokonywała oszustw podatkowych. „Rzeczpospolita" kulisy tej sprawy ujawniła w październiku 2019 r. Ich proces toczy się przed warszawskim sądem od ubiegłego roku, został jednak utajniony „ze względu na interes państwa".

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", w końcu kwietnia Sąd Apelacyjny w Warszawie przedłużył im areszty do 15 lipca, ale z możliwością zamiany na tzw. kaucję.

– Pod warunkiem przedstawienia w terminie do złożenia poręczenia majątkowego aktualnego operatu szacunkowego dotyczącego obciążanej nieruchomości oraz odpisu z księgi wieczystej potwierdzającej brak obciążeń w postaci innych hipotek na tej nieruchomości – wyjaśnia w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" sędzia Adamczyk-Łabuda.

Jeśli chcą wyjść na wolność, poręczenie muszą złożyć w ciągu 14 dni (jak wyliczyliśmy do 9 czerwca). Na dziś wiadomo, że poręczenie złożył Krzysztof B., który 4 czerwca wpłacił 115 tys. zł na konto sądu. Resztę „w postaci hipoteki na kwotę 388 tys. zł ustanowionej na nieruchomości na rzecz wierzyciela hipotecznego Skarbu Państwa" – podaje nam sąd. Wystawiono więc już dokumentację zwolnienia Krzysztofa B. z AŚ Warszawa Białołęka.

Co do Arkadiusza B. oraz byłego szefa skarbówki brak w sądzie potwierdzenia, by wnieśli poręczenia.