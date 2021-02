Śmierć George'a Floyda. Policjant chciał się przyznać

Agencja AP informuje, że rozmowy w sprawie przyznania się do winy miały opóźnić konferencję prasową zwołaną 28 maja przez prokuratora w Minneapolis.

Ugoda zapobiegłaby wszelkim potencjalnym zarzutom federalnym, w tym wykroczeniu przeciwko prawom obywatelskim. Miało to również doprowadzić do przerwania trwających w całych Stanach Zjednoczonych protestów.

George Floyd zatrzymany przez policję z Minneapolis zmarł po tym jak funkcjonariusz, który go zatrzymał przez niemal dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję, mimo iż zatrzymany mężczyzna - co słychać na nagraniu z zatrzymania, które trafiło do sieci - wiele razy mówił, że nie może oddychać.

Proces Chauvina ma się odbyć 8 marca. Funkcjonariusz oskarżony jest o morderstwo drugiego stopnia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Trzech innych policjantów, którzy byli na miejscu zdarzenia, ma stanąć przed sądem jeszcze w tym roku.