Harvey Weinstein oskarżony o napaść seksualną w Los Angeles

- Jesteśmy przekonani, iż dowody wykażą, że oskarżony użył swej władzy i wpływów, by uzyskać dostęp do swych ofiar a następnie dopuścił się wobec nich brutalnej napaści - powiedziała prokurator dystryktu Los Angeles Jackie Lacey.

W poniedziałek Weinstein stawił się w sądzie w Nowym Jorku, gdzie ruszył jego inny proces o gwałt i napaść seksualną. Skandal wybuchł ponad dwa lata temu, gdy po artykułach w "The New York Times" i "The New Yorker" kilkadziesiąt kobiet publicznie oskarżyło Weinsteina o molestowanie.

Na fali oskarżeń światowy rozgłos zyskała akcja #MeToo, mająca zwrócić uwagę na problem molestowania.

W Nowym Jorku Weinsteinowi, do niedawna potentatowi amerykańskiej branży filmowej, postawiono pięć zarzutów na podstawie zeznań dwóch kobiet. Producent nie przyznał się do winy i prawdopodobnie nie będzie zeznawał. Jeśli zostanie uznanym winnym, może zostać skazany na dożywocie.

Proces ma potrwać ok. 10 tygodni.