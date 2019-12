USA: W 2019 roku najwięcej masowych morderstw w historii AdobeStock

Baza danych opracowana przez agencję Associated Press, „USA Today” i Northeastern University wykazała, że w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych doszło do większej liczby masowych zabójstw, niż w którymkolwiek roku od co najmniej 70 lat.