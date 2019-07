Oskarżył Kevina Spaceya o molestowanie. Wycofał pozew

Aktor nadal będzie odpowiadał przed sądem. W styczniu utrzymywał, że jest niewinny. Zdaniem komentatorów wycofanie pozwu będzie miało wpływ na wynik trwającego postępowania.

Oskarżający Spaceya młody człowiek, zidentyfikowany jako William Little i mający 18 lat w momencie rzekomego ataku aktora w lipcu 2016 roku, zeznał policji, że wysyłał wiadomości, w tym nagranie wideo, do swojej dziewczyny, za pośrednictwem aplikacji Snapchat z restauracji "Club Car" w Nantucket, gdzie pracował. W dzień, kiedy doszło do incydentu, pozostał w barze po skończonej zmianie, właśnie po to, żeby zobaczyć Spaceya, którego był fanem.

Po spotkaniu aktora i powiedzeniu mu, że ma 23 lata, zaczął pić pierwsze piwo, a potem whisky z Spaceyem (w Massachusetts alkohol można sprzedawać osobom od 21 lat). Little miał odmówić zaproszeniu aktora po tym, jak zaczął podejrzewać, że ten próbuje go uwieść. Został jednak w barze, mając nadzieję, że uda mu się zrobić zdjęcie z Spaceyem, "coś na Instagrama". Właśnie wtedy aktor zaczął go molestować - wynika z oskarżenia.