Laura Codruta Kovesi pierwszym w historii Europejskim Prokuratorem Publicznym

Rumunka od początku była faworytem panelu konkursowego oraz eurodeputowanych. Nie chciała jej jednak poprzeć unijna Rada, czyli przedstawiciele państw członkowskich. W poprzednim głosowaniu wygrał Francuz, a Rumunka znalazła się na drugim miejscu razem z Niemcem. Ponieważ z takim wynikiem głosowania nie chciał zgodzić się Parlament Europejski, doszło do sytuacji patowej i potrzebne były negocjacje między dwiema instytucjami. Ostatecznie sytuacja została wyjaśniona, bo Francja wycofała swojego kandydata i poparła Kovesi. I na spotkaniu stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE poparło ją 17 z 22 głosujących państw. Musi to jeszcze zostać potwierdzone na spotkaniu ministrów państw członkowskich, ale w tym wypadku to już tylko formalność.

