Prezydent Trump przed sądem

Po raz trzeci w historii USA przywódca kraju będzie sądzony przez Senat. Ale może to pomóc w reelekcji Trumpa.

Izba Reprezentantów w czwartek przekazała do Senatu artykuły impeachmentu, które zostały ceremonialnie przeczytane przez Johna Robertsa, przewodniczącego Sądu Najwyższego. We wtorek rozpoczyna się rozprawa. Senatorowie będą rozważać, czy usunąć Donalda Trumpa z urzędu za to, że nadużył swojej pozycji, by wymusić przysługę polityczną od władz Ukrainy, oraz czy utrudniał pracę Kongresu. Poniżej dalsza część artykułu

Sprawiedliwa rozprawa Tuż przed przekazaniem oskarżeń do Senatu agencja nadzorcza – Government Accountability Office – uznała, że Trump złamał prawo, zamrażając pomoc wojskową dla Ukrainy; a Lew Parnas, bliski współpracownik Rudy'ego Giulianiego – osobistego prawnika Trumpa – dolał oliwy do ognia: zeznał, że prezydent był informowany o naciskach na Ukrainę i o próbie nakłonienia władz tego kraju do skompromitowania przeciwników politycznych prezydenta. Parnas złożył również w Kongresie dokumenty i nagrania wskazujące m.in., że ambasador Marie Yovanovitch, usunięta ze stanowiska przez Trumpa, była śledzona.

Demokraci od tygodni próbują wymusić na zdominowanym przez republikanów Senacie „sprawiedliwą rozprawę", a przez to rozumieją powołanie i przesłuchanie strategicznych świadków, w tym byłego doradcę ds. bezpieczeństwa Johna Boltona oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu w Białym Domu Micka Mulvaneya. Republikańscy senatorzy, którzy walczą o kolejną kadencję w Kongresie, szczególnie ci mający silnych demokratycznych kontrkandydatów, czują presję, by poprzeć apele dotyczące wezwania świadków. Inni, z prezydentem i Mitchem McConnellem – przewodniczącym większości w Senacie – na czele, chcą zakończyć przesłuchania w Senacie jak najszybciej się da i uniknąć powoływania świadków. – Po pierwsze, nie chcieliśmy zaczynać dochodzenia, to dlaczego oczekuje się od nas, że mamy dokończyć to zadanie? – stwierdził republikański senator Rand Paul z Kentucky. Jego opór przed przesłuchiwaniem świadków podziela wielu republikańskich senatorów. – Szukanie dowodów to było zadanie Izby Reprezentantów. Nie mam zamiaru grzebać po więcej informacji. Zamierzam się odnieść do tego, co przedstawiła nam Izba Reprezentantów – stwierdził sen. James Lankford z Oklahomy.

Rozprawa w Senacie to też okazja dla Trumpa do przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Do tej pory ani prezydent, ani jego doradcy nie dostarczyli żadnych wyjaśnień, chociaż wytykali demokratom „głębokie braki proceduralne".

W Senacie Trumpa bronić będzie zespół prawniczy, w którym znalazły się, oprócz kilku osobistych prawników prezydenta, jego ulubione osobistości telewizyjne, w tym Ken Starr, który przewodniczył śledztwu przeciwko prezydentowi Billowi Clintonowi, oraz Alan Dershowitz, celebryta wśród prawników, specjalizujący się w trudnych do wygrania sprawach. Wśród jego byłych klientów są m.in. O.J. Simpson, Mike Tyson oraz Jeffrey Epstein. W sobotę zespół prawniczy Trumpa przedstawił sześciostronicową oficjalną odpowiedź na oskarżenia, w której odrzucają zarzuty jako bezpodstawne i określają próbę usunięcia go z urzędu jako niebezpieczną dla Ameryki. – Artykuły impeachmentu zgłoszone przez Izbę Reprezentantów są niebezpiecznym atakiem na prawo Amerykanów do wolnego wyboru prezydenta. To bezwstydna i bezprawna próba odwrócenia wyborów prezydenckich z 2016 r. i ingerowania w wybory 2020 – brzmi oświadczenie obrony.

Sukces Trumpa Jak przewidują obserwatorzy, Donald Trump wyjdzie z impeachmentu obronną ręką. Podobnie zresztą jak dwaj jego poprzednicy, Andrew Johnson i Bill Clinton. Republikanie prawie jednogłośnie stoją za Trumpem murem.

Gdy w czwartek czytano w Senacie artykuły impeachmentu, trudno było oprzeć się myśli o tym, jak impeachment wpłynie na szanse polityczne Donalda Trumpa w zbliżających się wyborach. Bo bez względu na decyzję Senatu ostateczny sąd o prezydencie wydadzą wyborcy.

W mocno podzielonej Ameryce impeachment interpretowany jest dwojako. Gdyby to zależało od demokratów, to Trump zostałby usunięty z urzędu już w trakcie impeachmentu. Demokratyczni wyborcy nie będą na niego głosować. Wyborcy republikańscy, szczególnie ci mocno konserwatywni, pozostają wierni Trumpowi i żyją w przeświadczeniu, że stał się ofiarą wojny politycznej.