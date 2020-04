Czy policja może zmuszać do jazdy na oponach zimowych? Jest apel do premiera i policji

- Postawa kierowców, którzy nawet w tym trudnym okresie myślą, jak bezpiecznie dojechać do pracy i nie obciążać systemu ochrony zdrowia skutkami wypadku, zasługuję na szacunek organów państwa, a nie na karę - czytamy w wydanym przez PZPO, PZPM i ZDS stanowisku. Dodają, że od zezwolenia na sezonową wymianę opon zależy także utrzymanie ciągłości dostaw produktów do sklepów dowożonych samochodami dostawczymi.

W wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów liście w imieniu całej branży motoryzacyjnej organizacje domagają się uznania sezonowej wymiany opon za spełniającą definicję potrzeb dnia codziennego. Do policji apelują o niekaranie kierowców za wymianę opon w bezpiecznych serwisach.

Przedstawiciele branży przypominają, że opony zimowe, na których jeździ jeszcze znaczna część kierowców, nie nadają się do bezpiecznej jazdy w temperaturach powyżej 10-15 st. C. Ich bieżnik dostosowany jest do aury jesienno-zimowej, a nie wiosenno-letniej - bardziej miękka mieszanka gumowa bieżnika w oponie zimowej nie zapewnia przyczepności na suchych drogach przy takich temperaturach jak obecnie.