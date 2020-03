Koronawirus: nowe uprawnienia mundurowych

Propozycja wprowadzenia tego przepisu nie jest nowa. Od dłuższego czasu domagają się tego policyjni związkowcy, którzy są zdania, że bardzo ułatwi im to pracę i podniesie autorytet służby. Ale czy to się do czegoś przyda w walce z koronawirusem? – W żadnym wypadku – uważają prawnicy, których pytaliśmy o zdanie. Zgodnie wskazują, że przepis jest bardzo ogólny i że trudno o legalną definicję utrudniania lub uniemożliwienia czynności służbowych – a konsekwencje niezastosowania się do polecenia mundurowego mogą być surowe. – Brzmi to trochę totalitarnie – ocenia Łukasz Mazur, prawnik z ECDP Group, analizujący nowelizację dla inicjatywy „Ocalmy polski biznes".