Sondaż: Czy po wyborach PiS utrzyma większość w Sejmie?

Czy Polacy uważają, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku PiS utrzyma większość w Sejmie? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Polityczne manewry ruszą tuż po Nowym Roku. Stratedzy i doradcy szykują pierwsze posunięcia. W styczniu pełną parą ma ruszyć kampania Platformy do Parlamentu Europejskiego, 13 stycznia ma odbyć się kongres Porozumienia, na którym Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz zaprezentują m.in. program „Energia Plus”. 3 lutego Robert Biedroń na konwencji na Torwarze – gdzie może pojawić się kilka tysięcy osób – zaprezentuje swój nowy projekt polityczny. W styczniu i lutym Zjednoczona Prawica ma zaprezentować też inne elementy swojego nowego programu, w tym propozycje podatkowe. Taki będzie start” –

analizuje Michał Kolanko.

Największa grupa respondentów (42 proc.) uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku PiS utrzyma większość w Sejmie, ale odsetek jedynie o 4 punkty procentowe mniejszy (38 proc.) jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma co piąty badany.

- W podziale na płeć kobiety rzadziej wykazują swoje zdanie w tej sprawie (26 proc. vs 14 proc. bez zdania). Mężczyźni częściej uważają (44 proc.), że PiS utrzyma po wyborach parlamentarnych w 2019 roku większość w Sejmie. Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (50 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (55 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.