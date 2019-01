Jarosław Kaczyński chce wyjaśnień od Przemysława Czarneckiego

Prokuratura zajmuje się sylwestrową awanturą w domu posła PiS Przemysława Czarneckiego. Wyjaśnień w tej sprawie oczekuje także prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie dźgnięcia nożem, do jakiego miało dojść w sylwestrową noc w domu posła Przemysława Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Poszkodowany twierdzi, że został zaatakowany przez polityka. Ten w rozmowie z Onetem zaprzeczył tej wersji.

Awantura, do której doszło w warszawskim mieszkaniu w dzielnicy Wilanów, miała mieć podłoże osobiste. - Potwierdzam, że w moim domu interweniowała policja, którą sam wezwałem. W sylwestrowy wieczór byliśmy we trójkę. Ja, moja żona i nasz znajomy, chrzestny córki. Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy. Nie chcę opowiadać, jak wyglądała ta sytuacja, gdyż jestem świadkiem w tej sprawie. Zresztą to dotyczy moich osobistych rodzinnych spraw, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać publicznie - powiedział Przemysław Czarnecki.



Jak informuje RMF FM, prezes PiS Jarosław Kaczyński oczekuje od Przemysława Czarneckiego złożenia wyjaśnień na piśmie.

W sprawie tego zdarzenia śledczy nikogo jeszcze nie przesłuchali.