Utrata prawa jazdy za agresję na drodze

Do sejmowej Komisji do spraw Petycji wpłynęło właśnie pismo o zmianę jednego z przepisów kodeksu drogowego. Chodzi o poszerzenie uprawnień policji do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem agresywnych na drodze kierowców. Chodzi o trzy sytuacje.

Poniżej dalsza część artykułu