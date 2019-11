SN: kolejny protest wyborczy PiS odrzucony

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych postanowił pozostawić protest PiS dotyczący tego okręgu bez dalszego biegu, ze względu na to, że "nie zawierał on zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w art. 82 Kodeksu wyborczego".

- Niewielka różnica głosów pomiędzy poszczególnymi kandydatami (w skrajnych wypadkach – nawet różnica jednego głosu) nie może, sama w sobie, stanowić podstawy dla stawiania zarzutu, iż doszło do nieprawidłowości w postaci niewłaściwego zakwalifikowania głosów jako nieważnych. Z tego samego powodu bezzasadne jest przeprowadzenie dowodu z oględzin z kart do głosowania i ponownego przeliczania głosów - stwierdził SN.

Protest nie będzie rozpoznawany merytorycznie, a w konsekwencji nie dojdzie do oględzin kart do głosowania i do ich ponownego przeliczania.