Apel ws. dyrektywy o prawach autorskich

Sektory kreatywne apelują do przedstawicieli polskiego rządu, Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE w sprawie dyrektywy o prawach autorskich.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, które zrzesza twórców, artystów, naukowców, wydawców, producentów oraz przedsiębiorców, wystosowało list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apeluje o poparcie dla dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

„W Pana rękach leży los tysięcy polskich twórców i polskiej kultury" - zaznaczają autorzy listu. „W narodowym interesie leży przestrzeganie praw naszych autorów i artystów, wydawców, producentów treści, nadawców i dystrybutorów. To polscy twórcy i przedsiębiorcy kreatywni wzbogacają polską kulturę i przyczyniają się do wzrostu naszej gospodarki, inwestują, zatrudniają tutaj pracowników i tu płacą podatki”– czytamy.

Pełna treść listu europejskich sektorów kreatywnych dostępna jest TUTAJ.

W sprawie „Value Gap“, problemu rosnącej rozbieżności pomiędzy zyskami, które czerpią największe internetowe serwisy muzyczne z treści zamieszczanych przez ich użytkowników, a wysokością wypłacanych świadczeń na rzecz twórców, apeluje także koalicja właścicieli praw, reprezentująca europejskie sektory kreatywne. "(…) chcielibyśmy przypomnieć Państwu, że głównym celem pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej była korekta nieprawidłowości na rynku cyfrowym, spowodowanych przez serwisy, które na swoich stronach umożliwiają użytkownikom zamieszczanie treści. Serwisy te czerpią korzyści z udostępnianych treści, nie przekazując należnego wynagrodzenia właścicielom praw, którzy te treści tworzą i w nie inwestują” - czytamy. „(…) jakakolwiek propozycja, według której serwisy mogłyby wybierać poziom staranności chroniący je przed odpowiedzialnością, utrwalałaby problem „Value Gap” i całkowicie podważałaby ten istotny projekt regulacji” - podkreślono.

Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma na celu wprowadzenie równych oraz uczciwych zasad funkcjonowania platform cyfrowych, które eksploatują treści chronione prawem autorskim. 12 września bieżącego roku, po wielomiesięcznych pracach, Parlament Europejski przegłosował wspólne kompromisowe stanowisko w sprawie przyszłego kształtu dyrektywy. Obecnie trwają negocjacje w sprawie ostatecznej treści dokumentu, które prowadzone są pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej.

List Stowarzyszenia Kreatywna Polska podpisany został przez: Fundacja Legalna Kultura, Fundacja Legalny Film, Izba Wydawców Prasy, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Polska Izba Książki, Polskie Stowarzyszenie Montażystów, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych, Stowarzyszenie Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Fotoreporterów, Stowarzyszenie Wydawców Repropol, Związek Kompozytorów Polskich.

Listu europejskich sektorów kreatywnych podpisany został przez: CANAL+ – grupa medialna, CEPIC – Center of the Picture Industry (Centrum Przemysłu Fotograficznego), ECSA – European Composer and Songwriter Alliance (Europejskie Stowarzyszenie Kompozytorów i Autorów Tekstów), EPC – European Publishers Council (Europejska Rada Wydawców), EUROCINEMA – reprezentująca interesy przemysłu filmowego i producentów telewizyjnych w UE, EUROCOPYA – zrzeszająca europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami producentów telewizyjnych i filmowych, zajmująca się kopiowaniem na użytek prywatny, FEP – Federation of European Publishers (Federacja Europejskich Wydawców), GESAC – European Grouping of Societies of Authors and Composers (Europejska Grupa Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów), IAO – International Artist Organisation (Międzynarodowa Organizacja Artystów), IFPI – Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego, IMPALA – europejskie stowarzyszenie niezależnych wytwórni muzycznych, IMPF – Independent Music Publishers Forum (Forum Niezależnych Wydawców Muzycznych), MEDIASET – grupa medialna, STM – wiodące globalne stowarzyszenie wydawców treści naukowych i zawodowych, Tf1 – grupa medialna, VIVENDI – grupa medialna.