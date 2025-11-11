Rzeczpospolita
Prawo
AI a twórczość. Ważny wyrok niemieckiego sądu

Niemiecki sąd uznał użycie przez ChatGPT tekstów dziewięciu znanych piosenek za naruszenie praw autorskich. To może mieć daleko idące konsekwencje.

Publikacja: 11.11.2025 14:32

Mężczyzna skonsultował się z ChatGPT w sprawie zamiennika soli kuchennej i trafił do szpitala z zatr

Mężczyzna skonsultował się z ChatGPT w sprawie zamiennika soli kuchennej i trafił do szpitala z zatruciem

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

Sąd okręgowy w Monachium ograniczył działania OpenAI i jego sztucznej inteligencji ChatGPT. Według sądu wykorzystywanie tekstów piosenek przez amerykański koncern narusza prawa autorskie.

Tym samym sąd przychylił się do pozwu niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA, która złożyła skargę dotyczącą konkretnie dziewięciu utworów – w tym znanych niemieckich tytułów jak Herberta Grönemeyera, Reinharda Meya oraz Rolfa Zuckowskiego.

Teksty zostały wykorzystane do trenowania ChatGPT i były następnie zwracane przez system w odpowiedzi na proste zapytania – dokładnie lub w dużej mierze identycznie. Sąd uznał to za dowód na to, że teksty zostały zapisane w systemach OpenAI.

Sąd nakazał OpenAI m.in. zaprzestanie przechowywania tekstów i ich generowania w modelach, wypłatę odszkodowania oraz ujawnienie informacji o wykorzystaniu tekstów i osiągniętych z tego tytułu dochodach.

Wyrok może mieć wpływ nie tylko na teksty piosenek

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Prawdopodobnie dojdzie do apelacji i sprawa trafi do kolejnych instancji.

Ostateczny wyrok może mieć wpływ nie tylko na teksty piosenek – jak wyjaśniała przed ogłoszeniem wyroku ekspertka Silke von Lewinski z Instytutu Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji. Jej zdaniem sprawa ma „fundamentalne znaczenie dla wszystkich dzieł – czy to literatury, tekstów dziennikarskich, muzyki, sztuk wizualnych, fotografii czy innych utworów wykorzystywanych przez generatywną sztuczną inteligencję”. – Chodzi o to, jak należy interpretować już obowiązujące przepisy – powiedziała Silke von Lewinski.

Jeśli GEMA wygra również w ostatniej instancji, może to przesunąć równowagę sił między branżą kreatywną a firmami technologicznymi na korzyść twórców i innych właścicieli praw – uważa ekspertka. – Zanim tekst zostanie wykorzystany przez generatywną AI, właściciele praw musieliby wyrazić zgodę i mieliby możliwość otrzymania wynagrodzenia – przyznaje von Lewinski. Dokładnie taki cel zdaje się przyświecać organizacji GEMA w jej pozwie.

Zapisane czy nie?

Fakt, że AI była trenowana na podstawie dziewięciu piosenek, nie był kwestionowany w procesie. Kluczowe było jednak to, co działo się później. Czy utwory zostały zapisane, czyli zduplikowane, czy też trening doprowadził do tego, że ChatGPT generował teksty piosenek na nowo, bez ich wcześniejszego zapisania.

Sąd zajął jednoznaczne stanowisko i uznał, że skoro system wydał teksty znowu teksty piosenek, jest dowodem na to, że musiały one zostać zapisane. Sędziowie wykluczyli, że wygenerowanie tekstów było przypadkowe.

(DPA/dom)

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Technologie Prawo Autorskie ChatGPT AI

