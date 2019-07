Przynależność partyjna sekretarza gminy to nie tajemnica

Do takiego wniosku doszedł w wyroku z 19 czerwca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt IV SAB/Wr 83/19).

Z trzema pytaniami do wójta w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócił się Sylwester P. Obywatel chciał się dowiedzieć, czy sekretarz gminy należy do wskazanej partii politycznej, czy była kiedykolwiek radną oraz czy obecnie nie jest związana ze wskazaną partią.