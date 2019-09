W kieszeni Chińczyków

– Gospodarczy potencjał Chin w regionie jest już większy od amerykańskiego i nie można powstrzymać tego procesu. Inni gracze będą musieli dostosować się do interesów Pekinu lub odejść – uważa kazachski ekspert Danijar Kosnazarow.

Instytut Gospodarki Światowej w Kolonii podliczył, że wszystkie kraje świata zadłużone są w Chinach na 5 bln dol. (około 6 proc. globalnego PKB). Znaczna część tych środków została skierowana przez Pekin do najbliższych sąsiadów z Azji Środkowej, ale też do poradzieckich państw Zakaukazia.

Związane to jest z chińskim projektem Jedwabny Szlak 2, który właśnie poprzez te kraje powinien połączyć Chiny z Europą. Masowy napływ chińskich inwestycji (Pekin jest największym zagranicznym inwestorem w regionie) wywołuje jednak rozdrażnienie. – Chińskie inwestycje są ochranianie przez władze centralne, znacznie ograniczając możliwości lokalnych urzędników sprzedawania Chińczykom swojego głównego towaru, tzw. zasobu administracyjnego. Prościej mówiąc – handlowania zezwoleniami, licencjami, wizami, kontrolami, czyli tym, co mogą zaoferować urzędnicy średniego i niższego szczebla. A na obszarze postsowieckim to jest ich chlebek powszedni, okraszony oliweczką i kawiorkiem, bez którego ich praca nie daje radości – wyjaśnia rosyjski ekspert Igor Pankratienko.