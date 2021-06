Pozostanie tylko „Radziecka Białoruś”

Każda instytucja publiczna na Białorusi jest zobowiązana do prenumerowania czołowej propagandowej gazety „SB Biełaruś Siegodnia" (dawniej Radziecka Białoruś), wydawanej przez administrację Aleksandra Łukaszenki w ponad 400-tysięcznym nakładziee. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja niezależnych tytułów. „Narodnaja Wola" (ukazuje się od 1995 roku) to najbardziej rozpoznawalna niezależna gazeta na Białorusi, a jej główny redaktor Paweł Siaredzicz krytykuje dyktatora od początku jego politycznej kariery. W przeszłości trafiała pod walec represji, dzisiaj walczy o przetrwanie.

– Drodzy zwolennicy wolnego słowa, zwracamy się do Was z prośbą: pomóżcie! – czytamy w najnowszym wydaniu dziennika, który od niedawna okazuje się wyłącznie w sieci. Apeluje do rodaków o wpłacanie darowizn, bo inaczej gazeta przestanie istnieć. Władze pod koniec sierpnia wyrzuciły tytuł z państwowej sieci dystrybucji i zabroniły białoruskim drukarniom drukowania gazety. Wszystko przez „relacjonowanie protestów". „Narodną Wolę" drukowano przez kilka miesięcy pod Moskwą, ale na prośbę białoruskich władz rosyjskie wydawnictwo niedawno rozwiązało umowę. Reklamodawców również brak, gdyż firma sponsorująca „niepoprawne media" w kraju Łukaszenki szybko przestałaby istnieć.