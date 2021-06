Gaulliści powoli wracają we Francji do gry

– Rozwaliłem mordę Frontowi Narodowemu na północy Francji, zrobię to i w całym kraju – tryumfuje w tym tygodniu Bertrand. Umyślnie używa starego określenia ugrupowania Marine Le Pen (dziś to Zjednoczenie Narodowe), by lepiej uświadomić Francuzom, jak wielkie stoi przed nimi zagrożenie. I dlaczego warto postawić na kandydata, który najskuteczniej się z nim upora.

