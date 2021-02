Rząd chce ponownie zmieniać ustawę antyprzemocową

W nowym składzie zespołu nie ma przedstawicieli Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", Centrum Praw Kobiet czy Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Znalazło się w nim aż siedem stowarzyszeń i fundacji katolickich. To: Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci we Wrocławiu, które zasłynęło akcją „Stop seksualizacji dzieci", stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk (założona przy Archidiecezji Gdańskiej organizacja Ruchu Światło-Życie), Akcja Katolicka w Polsce, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" w Lublinie, Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska, a także Caritas Polska w Warszawie (reprezentuje go Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris) i Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza promujące wychowanie w duchu chrześcijańskim. To ostatnie stowarzyszenie pięć lat temu zasłynęło wystąpieniem do dyrektorów szkół i ministra edukacji „wyrażającym rodzicielską opinię o szkodliwym charakterze zajęć z edukacji seksualnej". Akcja skończyła się pozwami o naruszenie dóbr osobistych m.in. prof. Małgorzaty Fuszary.