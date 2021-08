Hołownia: PiS? Przejęli wszystko i stroją się w szaty męczenników

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN), która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o reasumpcji głosowania. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Parlamentarzyści zagłosowali razem z PiS-em, co pozwoliło na wznowienie obrad. Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki.

Decyzję o reasumpcji skomentował w rozmowie z Onetem lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - To jest pogarda. To, co zrobiła marszałek Witek - przecież ona pokazała środkowy palec 38 mln Polaków. Powiedziała mam w d... już po prostu - mówiąc zupełnie wprost- co myślicie, co czujecie. Prawo, umowy społeczne, na które się umawialiśmy? Kogo to obchodzi? - powiedział.