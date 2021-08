Reasumpcja głosowania w Sejmie. Sachajko: Nie było żadnego kupczenia

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN), która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła reasumpcję głosowania. W ponowionym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość miało większość. Zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.

Paweł Kukiz miał być w czwartek rano gościem Polsat News, jednak do programu zamiast niego przyszedł Jarosław Sachajko.

W Sejmie "lex TVN" i reasumpcja głosowania. Lichocka: Wszystko jest zgodnie z prawem

- Przyszedł wytłumaczyć się ten, który doprowadził do tej pomyłki, która wczoraj była, czyli tego oczywistego głosowania za odroczeniem do 1 lub do 2 września - tak właściwie to nie wiemy, bo pani marszałek mówiła "może 15, ja zdecyduję"; więc to była nasza pomyłka, za którą przepraszam oczywiście, ona się nie powinna zdarzyć - powiedział poseł Kukiz'15.

- Powinniśmy wczoraj - tak jak się to zdarzyło ostatecznie - przegłosować całość tego, co było do przegłosowania, bo tam były dla nas co najmniej dwa ważne projekty - dodał.