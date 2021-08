Terlecki: Przez chwilę nie mieliśmy większości, ale potem już wygraliśmy

- Paru posłów pomyliło się, co potem potwierdzali, także w mediach, więc wystąpiliśmy o reasumpcję, co jest zgodne z regulaminem i wszystkimi przepisami - dodał.

Czy w związku z reasumpcją głosowania doszło do nadużycia prawa? Czy Prawo i Sprawiedliwość może przegrać głosowanie w Sejmie bez powtórki głosowania? - Oczywiście, że może przegrać. Przegraliśmy wczoraj parę głosowań, ale nagle pojawił się wniosek szaleńczy, żeby odroczyć obrady Sejmu aż do września, na co się nie chcieliśmy zgodzić, bo była jeszcze cała seria głosowań, które były pilne i potrzebne - powiedział w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko powiedział, że on, Paweł Kukiz i Stanisław Żuk chcieli głosować przeciwko odroczeniu obrad, a zagłosowali "za". Dodał, że doszło do pomyłki. - Popełniłem błąd - przyznał.

"W jakimś sensie to jest kruczek"

- Odbyła się reasumpcja. Posłowie, którzy się pomylili wyjaśnili, że się pomylili i zagłosowali już tak, jak chcieli zagłosować no i oczywiście w tej sytuacji wygraliśmy głosowanie i nie ma przerwy do września - kontynuował wicemarszałek.

- Porażka w Sejmie to nic zdrożnego, ale odroczenie tych głosowań, które były przed nami - a to jeszcze były dwie godziny głosowań, wiele ustaw - jednak by znacznie komplikowało funkcjonowanie resortów czy rządu, więc nie chcieliśmy się na to zgodzić, a powód do tego, żeby reasumpcja miała miejsce był, dlatego że pani marszałek - szczęśliwie, można powiedzieć - niezbyt precyzyjnie określiła termin tego ewentualnego spotkania Sejmu po sierpniu, więc to był formalny powód - powiedział Terlecki.

- W jakimś sensie to jest kruczek, ale skoro to jest w regulaminie, jest taka możliwość, to znaczy, że można z niej korzystać. Opozycja próbowała nas przekonać, że powinniśmy ten wniosek głosować wtedy, kiedy skończy się ta zarządzona przez nich przerwa, co jest nonsensem, bo oczywiście reasumpcja miała sens teraz, po to, żeby do tej przerwy nie doszło - zaznaczył.

Zdaniem Ryszarda Terleckiego, Senat odrzuci nowelizację ustawy medialnej w całości.