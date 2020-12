Rafał Trzaskowski: TVP robi ze mnie lewaka. Jestem człowiekiem centrum

Rafał Trzaskowski odniósł się w rozmowie z Polsat News między innymi do tego, że warszawski ratusz zaprezentował kartki świąteczne, na których nie było bożonarodzeniowych symboli. - Nie odcinam się od tych kartek, są bardzo ładne. Śmieszy mnie burza w internecie. Ja się nie zajmuję projektowaniem kartek - powiedział. - Na kartkach są bombki, księżyc, symbole Warszawy, bardzo fajna kartka. Miasto jest bardzo różnie przystrojone, również w sposób bardzo tradycyjny, jest choinka, my się od tych symboli wcale nie odżegnujemy - dodał.

Trzaskowski skomentował również słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że "Platforma Obywatelska poszła w stronę lewackiego ekstremizmu”. - Co to znaczy lewicowa wizja? To kompletne pomieszanie pojęć. Jarosław Kaczyński jest dzisiaj prawicą? Dzisiaj właściwie nie ma i lewicy i prawicy, dzisiaj są albo partie, które chcą być europejskie, progresywne, otwarte, tolerancyjne i są partie populistyczne, zamknięte, które bazują na kompleksach swojego lidera. Te podziały się zacierają - ocenił Trzaskowski. - Ze mnie telewizja publiczna chce zrobić jakiegoś lewaka, ja jestem człowiekiem centrum, który ma jasne poglądy, który ma olbrzymi szacunek do tradycji - podkreślił i dodał, że „PO jest partią, która celuje w to, żeby rządzić w Polsce i odzyskać zaufanie". - PO jest partią centrum, w której są ludzie, którzy mają trochę bardziej lewicowe poglądy i trochę bardziej tradycjonalistyczne poglądy. Przede wszystkim jesteśmy partią europejską, otwartą i demokratyczną - wyjaśnił. - Mamy wyraziste poglądy, w tej chwili trwa dyskusja na temat nowego credo programowego, żeby dokładnie określić swoją pozycję co do bardzo wielu kwestii - zaznaczył.