Theresa May nie wysłucha przemówienia Johnsona

Theresa May to była brytyjska premier, poprzedniczka Borisa Johnsona na stanowisku szefa rządu. May wynegocjowała z Brukselą umowę ws. brexitu, która została trzykrotnie odrzucona przez Izba Gmin. W proteście przeciwko tzw. planowi z Chequers, który był podstawą umowy zaakceptowanej przez UE w listopadzie 2018 roku, z rządu May odszedł Boris Johnson.

