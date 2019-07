Exit poll: Nowa Demokracja wygrywa wybory w Grecji

Wielu Greków deklarowało rozczarowanie rządami Syrizy. Na spadek popularności partii premiera wpływ miało podpisanie porozumienia z rządem w Skopje w sprawie nazwy "Macedonia". Grecy pamiętają też o ubiegłorocznych pożarach w Attyce, gdzie życie straciło ponad sto osób. Zarzucają rządowi nieudolność, która nie pozwoliła strażakom i policji na szybsze działania.

W ostatnich tygodniach Tsipras apelował do wyborców, aby dali jeszcze szansę rządowi lewicy.

Premier Cipras zdecydował się na przyspieszone wybory do parlamentu w Atenach, gdy jego partia, skrajnie lewicowa Syriza, przegrała majową elekcję do Parlamentu Europejskiego. Zdobyła o 10 punktów procentowych mniej głosów niż Nowa Demokracja (ND). Podobną różnicę – 27–29 proc. dla Syrizy i 38–39 proc. dla centroprawicowej ND – zapowiadały ostatnie badania opinii publicznej przed głosowaniem do parlamentu krajowego.

Nowa Demokracja obiecywała przed wyborami obniżyć podatek dla przedsiębiorców z 28 do 20 proc. i podatek od dywidend z 10 do 5 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Konserwatyści chcą też obniżyć podatek od osób fizycznych oraz stawki VAT.

W kwietniu Mitsotakis obiecywał "zwrócić część pieniędzy zabranych z kieszeni ludzi (przez rządy Syrizy - red.)".