Biznesmen pracujący zdalnie zapłaci niższy PIT

Co na to fiskus? – Jeśli przedsiębiorca faktycznie w czasie pandemii ponosi większe wydatki na działalność w domu, to może je rozliczyć w kosztach – potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa.

Do podatkowych kosztów można też zaliczyć, poprzez odpisy amortyzacyjne, wydatki na nabycie mieszkania w części przypadającej na powierzchnię do biznesu. – Jeśli w czasie pandemii przedsiębiorca wykorzystuje więcej przestrzeni na firmę, może też zwiększyć procent odpisu rozliczanego w kosztach PIT – twierdzi Radosław Żuk.

Potwierdza to interpretacja w sprawie informatyka, który w czasie pandemii przeniósł firmę do domu. Do wideokonferencji kupił telewizor za 4,6 tys. zł. Fiskus zgodził się na rozliczenie kosztów, choć informatyk przyznał, że telewizor jest w salonie i może służyć również do celów prywatnych.