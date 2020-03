Żel i maska na wirusa w podatkowych kosztach firmy

Coraz więcej firm wprowadza specjalne zabezpieczenia przed koronawirusem. Kupuje środki do dezynfekcji, żele antybakteryjne, dozowniki, chusteczki i maseczki. Czy może zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

– Firma musi dbać o to, aby klienci czy współpracownicy nie zarazili się albo nie przynieśli wirusa. Skoro na co dzień korzystają podczas odwiedzin ze standardowych środków czystości (mydło, ręczniki papierowe), to naturalne jest, że w czasie zagrożenia chorobą zakaźną mają do dyspozycji specjalne, np. żele antybakteryjne do rąk. Wydatki na ich zakup także mają związek z funkcjonowaniem firmy. Można je więc zaliczyć do podatkowych kosztów – argumentuje Wojciech Jasiński.