Joe Biden. Katolik na miarę swoich czasów Joe Biden niejednokrotnie podkreślał, że nosi w kieszeni różaniec i wiara pomogła mu w najtrudniejszych chwilach życia Drew Angerer/Getty Images/AFP

Czekając na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, Donald Trump spędzał czas na polu golfowym w Wirginii, a Joe Biden m.in. w kościele św. Józefa w Wilmington w stanie Delaware. Dlaczego więc to ten pierwszy jest idolem części polskiej prawicy, która uważa go za obrońcę chrześcijańskich wartości, a drugi to „lewak", który ma je podeptać?