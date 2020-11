Kościół utracił wpływ na rzeczywistość

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i protesty z nim związane ujawniły dramatyczną słabość Kościoła. Nie tylko przestał przemawiać do młodych, ale też utracił zdolność komunikowania się ze światem i wpływ na rzeczywistość.

Pod jednym z moich internetowych wpisów na temat aborcji rozgorzała dyskusja. Mój bliski przyjaciel, zaangażowany katolik, otwarcie deklarujący poglądy pro-life, dyskutował ze swoją córką, która oznaczyła swój profil „piorunami". To nie była sympatyczna rozmowa, po obu stronach widać było silne emocje, rozgoryczenie, żal, brak zrozumienia, a potem – gdy już rozmawialiśmy – smutek, ogromny smutek. Identyczne sytuacje miało wielu moich przyjaciół, konserwatywnych polityków, zaangażowanych działaczy katolickich, publicystów. Tak naocznie doświadczyliśmy, że pokolenie naszych dzieci odeszło od Kościoła, i to nawet jeśli ich rodzice w Nim są, kochają Go i starali się do takiej miłości do Boga wychować także swoje dzieci.

To jednak przecież niejedyne, co mogliśmy zobaczyć w minionych tygodniach. Był to czas, przynajmniej dla mnie, intensywnych rozmów, spotkań, ale i uważnego obserwowania licznych profili w mediach społecznościowych. Moi przyja...

