Adam Rutherford. Po co człowiekowi wojna

Walka i rywalizacja stanowią główne motory zmian ewolucyjnych. Jednak w przyrodzie nie obserwujemy zaplanowanych i długotrwałych działań zbrojnych między grupami zwierząt, które odpowiadałyby definicji wojny.

Przemoc jest nieodłącznie związana z przyrodą. Zwierzęta wdają się w starcia w trakcie rywalizacji o zasoby, o dostęp do samic i podczas polowania. Korzystanie z technologii rozszerzającej fizyczne możliwości danego zwierzęcia obejmuje również używanie broni – podgrupy narzędzi związanej z przemocą. Wymierzenie śmiertelnego ciosu przedmiotem twardszym lub ostrzejszym niż ciało skraca walki i zwiększa ich skuteczność, a tym samym atrakcyjność. Spośród zwierząt używających narzędzi tylko nieliczne używają ich w roli oręża. Darwin w książce „O pochodzeniu człowieka" wspomniał, że pawiany z gatunku Cynocephalus gelada, atakując osobniki z innego gatunku pawianów, Papio hamadryas, czasami strącają ze zboczy kamienie. Słonie i goryle miotają kamienie w charakterze pocisków, jak się zdaje, wymierzonych głównie w ludzi (równie dobrze mogą rzucać je w przedstawicieli innych gatunków jako nieproszonych gości na ich terenach, lecz najwyraźniej to my mogliśmy obserwować owe ataki z aż nazbyt bl...

