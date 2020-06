Sekrety życia Tamary Łempickiej

Łempicka wolała podkreślać swój talent niż wykształcenie. „Byłam pierwszą kobietą, która malowała czysto, i to stało się podstawą mojego sukce-su. Moje obrazy wyróżniały się na tle 100 innych. I tak galerie zaczęły wieszać moje prace w najlepszych miejscach, zawsze pośrodku, ponieważ moje obrazy były atrakcyjne. Były precyzyjne i skończone" – pisała w listach do córki Kizette. Do Francji wyemigrowała po rewolucji w Rosji. Jej mąż Tadeusz, prawnik, nie był w stanie zarobić na utrzymanie rodziny. Wyprzedawała resztki biżuterii, aż w końcu poszła za radą siostry Adrienne studiującej architekturę i podjęła naukę u znakomitych malarzy – nabisty Maurice'a Denisa i kubisty Andre Lhote'a. Fascynowała ją także sztuka Ingresa i Picassa. Wtedy też postanowiła, że będzie utrzymywać się z malowania.

Albo przystojny, albo z charakterem

Tamara Łempicka mitologizowała swoją biografię, zmieniała daty i fakty. Nie jest więc do końca pewne, gdzie i kiedy się urodziła. Podkreślała, że jest Polką urodzoną w Warszawie. Jak jednak twierdzą badacze, na świat przyszła w Petersburgu, prawdopodobnie w 1898 r. Od młodości była przyzwyczajona do luksusu, bo pochodziła z zamożnej rodziny. Jej ojciec Borys Gurwik-Gorski, rosyjski Żyd, był bogatym przemysłowcem, a rodzina matki Malwiny, z domu Dekler, należała do warszawskich elit. Tamara wychowywała się w domu dziadków w Warsza-wie. Z babcią Klementyną jeździła do Włoch, tam odkryła sztukę renesansu.

W 1914 r., buntując się przeciw powtórnemu małżeństwu matki, Tamara wyjechała do krewnych do Petersburga. Zakochała się tam w Tadeuszu Łempickim, młodym, dobrze sytuowanym prawniku. Ślub odbył się w 1916 r. Rewolucja była już blisko, ale w ich kręgu wszyscy jeszcze wierzyli, że biali pokonają bolszewików. W 1917 r. czekiści wdarli się do ich domu i aresztowali Tadeusza. Tamara podjęła desperacką próbę uwolnienia go i ucieczki z Rosji. Z pomocą przyszedł jej konsul szwedzki, który za wspólną noc, ułatwił jej wyjazd na fałszywych papierach przez Finlandię do Ko-penhagi. Wydostał też z więzienia Tadeusza. Z Kopenhagi Łempiccy przenieśli się do Paryża. Pewnie pod wpływem tych doświadczeń po latach mówiła, że życie jest jak podróż. „Spakuj tylko to, co najbardziej potrzebne, bo musisz zostawić miejsce na to, co zbierzesz po drodze".

Tadeusz zmienił się w ponurego i zgorzkniałego człowieka i ich miłość zaczęła w Paryżu gasnąć. Tamara rzuciła się w wir erotycznych przygód. Ro-mansowała z kobietami i mężczyznami. Z wielu skandalizujących historii rozgłosu nabrał jej romans z włoskim pisarzem Gabrielem d'Annuzio. Pod pretekstem malowania jego portretu przyjęła zaproszenie do jego posiadłości. Prowadziła z nim wyrafinowaną grę, by w końcu uciec od kochanka. D'Annuzio zadedykował jej wiersz „La Donna d'Oro".

Z Tadeuszem Łempickim rozstała się w 1928 r. Nie zdążyła skończyć jego portretu. Drugiego męża, austriackiego barona o żydowskich korzeniach Raoula Kuffnera, poznała także w 1928 r. w Paryżu. Baron zamówił u niej portret swojej kochanki, sławnej andaluzyjskiej tancerki Nany de Herrery. Kuffner był wielbicielem talentu Łempickiej i kolekcjonerem jej prac. Wkrótce Tamara zajęła miejsce Nany u jego boku. Ślub wzięli w 1933 r.

„Mój pierwszy mąż był bardzo przystojny. Drugi miał charakter" – tak podsumowywała Tamara swoje małżeństwa. Niewątpliwie znaczenie miał też fakt, że majątek barona w czasach Wielkiego Kryzysu gwarantował jej komfortowe życie.