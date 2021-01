W planszowym autobusie materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Nie lubimy być kontrolowani. Stresujemy się nawet podczas zwykłego sprawdzania biletów – najbardziej w komunikacji miejskiej. Naukowcy twierdzą, że ma to związek z naszym przygotowaniem do podróży. Wchodząc na pokład samolotu czy dalekobieżnego pociągu, wiemy, że mamy przy sobie stosowne dokumenty, gdyż sprawdzamy je przed wyjściem z domu. W przypadku autobusu tego nie robimy, zwłaszcza jeśli korzystamy z biletów kwartalnych czy miesięcznych. Stąd na dźwięk słów „bileciki do kontroli" zawsze ciarki przechodzą nam po plecach. A co, jeśli zapomnieliśmy biletu?