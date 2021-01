Zanim szerpowie weszli na K2

Szerpowie skończyli zimowe wspinanie na ośmiotysięczniki, ale to Polacy je zaczęli i przez wiele lat bili kolejne rekordy. Dzisiaj nasi lodowi pionierzy są już na emeryturze albo po drugiej stronie gór.

Wydawało się, że jest to nie do zrobienia, że góra jest zbyt trudna technicznie, a okna pogodowe umożliwiające wspinaczkę – za krótkie. Jeśli nie udało się do tej pory Polakom, którzy zdobyli najwięcej szczytów zimą i próbowali wejść na K2 o tej porze roku trzy razy różnymi drogami, to nie dokona tego nikt inny. Szerpowie to zrobili, a nam pozostaje satysfakcja, że to Polacy pierwsi porwali się zimą na najwyższe góry świata.

Jeździli do Nepalu, walcząc z biurokracją, brakiem sprzętu i pieniędzy. Są w ich historiach momenty bohaterstwa, wspaniałej odwagi, gdy jeden członek wyprawy ryzykował życie dla drugiego. Są też postawy wątpliwe, o które już wiecznie będą się toczyć spory między himalaistami, bo tylko oni wiedzą, czym jest schodzenie ze szczytu przy zapadającym zmroku. Są anegdoty wywołujące uśmiech, duża część tej historii działa się w szaroburych czasach PRL.

Szerpowie mieli szczęście do pogody, a może to góra pozwol...

