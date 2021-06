Charakterystyczna lekkość materiały prasowe

Rafał Glapiak

Może żadnemu z nas nie jest pisane szczęście" – mówi Frances (Jenny Slate), mając na myśli swą dość stereotypową żydowską rodzinę, zamieszkującą niewielką klitkę na Manhattanie. Ją właśnie rzucił chłopak, matka i ojciec się rozwodzą, siostra wychodzi za mężczyznę, którego nikt nie akceptuje. Wszyscy są artystami, ale każdego coś hamuje. Po nieudanej próbie dostania się na staż w Tokio dziewczyna wyjeżdża do Norwegii, by tam odkryć siebie na nowo. Warunków tam wcale nie ma lepszych, bo trafia do przyczepy kempingowej należącej do jej pracodawcy Nilsa (Fridtjov Saheim), aspołecznego twórcy, który postawił sobie za cel przekształcenie starej stodoły w instalację artystyczną i atrakcję turystyczną.