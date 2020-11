Polski Kościół potrzebuje rewolucji

„Kościół w Polsce, taki, jaki jest – z generacją biskupów, która nie zdała egzaminu z kryzysu – nie ma przyszłości. Albo będzie to w przyszłości Kościół dotykalnej, wspólnotowej modlitwy, albo nie będzie go wcale” – pisze w najnowszym wydaniu magazynu „Plus Minus” Jacek Borkowicz, autor słynnego artykułu o pedofilskiej aferze proboszcza z Tylawy z października 2001 r. I przypomina tę historię: „sekretarz [Stanisław Dziwisz] zataił przed papieżem egzemplarz „Więzi” z moim artykułem o aferze tylawskiej, jak również robił wszystko, by odciągnąć uwagę Jana Pawła od pytania o nieprzeczytany miesięcznik (papież czytywał „Więź” regularnie)”.

