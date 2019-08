Grzegorz Schetyna: Niepotrzebne słowa abpa Jędraszewskiego

Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły - mówił hierarcha. Opisał, że zalewająca Polskę "zaraza" zrodzona jest z tego samego ducha, co zaraza bolszewicka i marksistowska. - Nie czerwona, ale tęczowa - sprecyzował arcybiskup.

Zdaniem Grzegorza Schetyny są to słowa, które były niepotrzebne. - Ranią tych, którzy mają inny światopogląd niż arcybiskup - mówił w Polsat News.

Lider Platformy Obywatelskiej mówił również o odejściu Elżbiety Witek z MSWiA. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to jest zwieńczenie myśli o spełnieniu w polityce. Po paru tygodniach minister Witek odchodzi z niego po tym - jak mówią sejmowe kuluary - bo nie akceptuje jej wiceminister Zieliński, który nie chce się dzielić zarządzaniem resortem - powiedział.

Nowym szefem MSWiA został Mariusz Kamiński. - Chciałbym zapytać, jakie minister Kamiński ma predyspozycje do zarządzania administracją i wojewodami. Czy zna się na administracji rządowej? Jak będzie koordynować relacje z samorządami? To nie są służby, to rzeczy dyspozycyjne, tu trzeba rozmawiać z ludźmi - komentował.