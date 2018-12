Poseł PO pyta o aferę z kierowcą Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński Fotorzepa/ Piotr Guzik

Poseł PO Paweł Olszewski skierował do szefa MSWiA interpelację z pytaniem o incydent, do którego doszło we wrześniu w Bydgoszczy, z udziałem kierowcy Jarosława Kaczyńskiego.