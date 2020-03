Piłka, wirus, paragraf

– Umowy klubów ze sponsorami mogą mieć formę płatności za usługi reklamowe albo być rozliczane barterowo. W obu przypadkach bez meczów i ekspozycji reklam kluby z niezależnych od siebie przyczyn nie mogą wywiązać się ze swoich zobowiązań. Kryzys dotyczy jednak nie tylko klubów – co jeśli reklamodawcy stwierdzą, że nie są w stanie płacić tak jak dotychczas – mówi „Rz" adwokat dr Paweł Kokot z kancelarii reprezentującej Lecha Poznań.

Skutki pandemii odczują piłkarze i trenerzy, których wynagrodzenia stanowią znaczącą część wydatków klubów. – Możliwość skierowania sporu między klubem a piłkarzem lub trenerem do sądu powszechnego jest praktycznie wyłączona, a ewentualny spór musi zostać poddany do oceny przez piłkarskie organy jurysdykcyjne, funkcjonujące m.in. w ramach FIFA oraz PZPN – mówi „Rz" radca prawny dr Jakub Laskowski, dyrektor ds. prawnych i administracji sportowej w Legii Warszawa.

Każdy musi się zastanowić, co mu się opłaca. – W tak niespotykanej sytuacji wszczynanie sporów może doprowadzić do jeszcze większych problemów i pogłębić trudności finansowe – dodaje dr Kokot.

W futbolu praktycznie nie można rozwiązać jednostronnie umowy – od 2001 roku zasadą jest tzw. stabilność kontraktowa. Można to zrobić tylko z uzasadnionej przyczyny, co jest weryfikowane przez piłkarskie organy jurysdykcyjne. Nie istnieją przepisy, które pozwalałyby klubom być spokojnym.

Jeśli organ rozstrzygający spór uzna, że takiej przyczyny nie ma, to klub będzie miał problem. – Musiałby nie tylko zapłacić od razu zawodnikowi całą kwotę do końca obowiązywania kontraktu, ale naraziłby się też na sankcje sportowe, np. zakaz transferów. Brakuje również wyroków, które wskazałyby linię orzeczniczą. Możemy bazować na wyrokach Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) dotyczących kryzysu politycznego w Egipcie w latach 2012–2014, uznanych przez trybunał za siłę wyższą, ale w kontekście obecnej sytuacji powoływanie się na te orzeczenia byłoby bardzo ryzykowne – uważa Jakub Laskowski.

Zanosi się na to, że wiele klubów zmuszonych będzie renegocjować umowy, w tym te z piłkarzami. – Jeśli kluby będą jedynie odraczać termin spłaty zobowiązań, a nie je renegocjować, będzie to też jedynie odroczenie problemów – wskazuje dr Laskowski.

Czy pandemia, która wstrząsnęła futbolem, może spowodować głębsze zmiany, czy wszystko wróci do normy, kiedy nastąpi odbicie finansowe? – Pieniądze, które krążą w futbolu, są ogromne. Jedna transakcja dla klubu to często: wartość kontraktu (w tym np. wynagrodzenie za jego podpisanie), kwota transferu oraz prowizja menedżera. Często więc pieniądze na pozyskanie piłkarza to nie jest najwyższy z wydatków, które musi ponieść klub – mówi dr Kokot.