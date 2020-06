Włosi wrócili do gry. Juventus w finale Pucharu Włoch AFP

Juventus Turyn zremisował 0:0 w półfinałowym meczu Pucharu Włoch i awansował do finału dzięki golowi strzelonemu na wyjeździe (w pierwszym meczu było 1:1). Był to pierwszy oficjalny mecz we Włoszech od czasu przerwy w rozgrywkach spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - czytamy w Onecie.