Punkt zwrotny w konflikcie z Unią o sądy - komentarz Tomasza Pietrygi

Jeżeli opinia rzecznika utrzyma się przed TSUE, może być punktem zwrotnym w sporze polskiego rządu z Brukselą. Ostatnie lata pokazały bowiem, że zarówno unijne instytucje, jak i organy Trybunału w Luksemburgu niemal z definicji kwestionowały zmiany PiS, przychylając się do zarzutów środowisk sędziowskich. Mimo protestów polskiego rządu, którego zdaniem TSUE nie ma do tego traktatowych uprawnień.

We wtorek okazało się, że ingerencja w porządki prawne państw członkowskich ma granice. Jest nią m.in. brak zawieszenia sprawy w prawie UE. A hipotetyczne zagrożenia dla praworządności to za mało. Oczywiście rzecznik generalny mógł podciągnąć problem pod ogólne zasady, na których opiera się Unia, jak w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak się nie stało i zarzut, że TSUE jest bezrefleksyjnym orężem skonfliktowanych z władzą polskich sędziów i opozycji, stracił na znaczeniu.

Cała sprawa ma też szerszy kontekst. Jest nią coraz głośniejsza dyskusja o kompetencjach TSUE w Europie. Toczy się nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii czy w Niemczech. Niedawno Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wypowiedział się o granicach ingerencji TSUE w niemiecki porządek prawny. Odpowiedź była stanowcza: TSUE ma prawo do błędu, ale nie do arbitralności. Nie może więc ingerować w sprawy, jeżeli nie ma do tego wyraźnej legitymacji – odpowiedział FTK. To kolejny już stanowczy głos z Karlsruhe kierowany do TSUE.