Mistrzostwa w piłce podatkowej

Budżet bez „dziury" to zaledwie plan. Kluczowe będzie jego wykonanie. Każdy, kto podejmował noworoczne postanowienia o rzuceniu palenia, schudnięciu, regularnej gimnastyce itd. – wie, że już w okolicach lutego nie zostaje po nich najmniejszy ślad. Zerowy deficyt to cel wymagający od władzy ogromnej determinacji i dyscypliny. Należy tym staraniom kibicować co najmniej tak samo mocno jak naszej kadrze. Ale gra musi być „czysta", bez fauli.

Aby wpływy z VAT skoczyły o przewidywane 15 mld zł, polska gospodarka musiałaby dostać „turbodoładowania". Trzeba by było np. odkryć Kuwejt w Podlaskiem albo sprawić, żeby piasek na Helu zaczął mieć wartość złota. To jednak mało prawdopodobne. Światowa gospodarka także zaczyna zwalniać. I to na czele z Niemcami, naszym głównym partnerem handlowym. Jeśli system jest już tak szczelny, jak twierdzi władza, a dobra koniunktura się kończy, to nie ma innego wyjścia. Po pieniądze sięgnie się... do kieszeni podatnika, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy! Czyli jak zwykle! Władza to potrafi. Przećwiczyła już wiele metod. Najczęściej stosowana z nich to odmawianie zwrotu należnego VAT. Polskie firmy już wielokrotnie się z tym spotkały. Zmusza się je natomiast, aby latami walczyły o odzyskanie należnych im kwot w sądach. To nie jest uszczelnianie systemu podatkowego, tylko „skok na kasę".