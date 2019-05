Magdalena Hrynkiewicz: Wymogi środowiskowe będą o wiele częściej sprawdzane w firmach

Liczba etatów w Inspekcji Ochrony Środowiska oznacza, że kontroli w niektórych regionach może być więcej o 50, a nawet 100 proc. – uważa ekspert Magdalena Hrynkiewicz.

Rosnąca liczba firm unikających przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska zmusiła ustawodawcę do zwiększenia uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska. Od stycznia 2019 r. inspektorzy ochrony środowiska (IOŚ) mogą przeprowadzić kontrolę bez uprzedniego zawiadomienia (DzU z 2018 r. poz. 1479). Kontrole mogą być prowadzone o każdej porze dnia i nocy, a liczba etatów dla inspektorów i liczba kontrolowanych przedsiębiorstw istotnie wzrośnie.

Tylko w 2018 r. ogłoszono ponad 640 aktów wykonawczych do ustaw z zakresu ochrony środowiska. Pojawiły się nowe obowiązki, a to przedsiębiorca odpowiada za identyfikację, czy jego firma podlega tym zmianom. Jeżeli przedsiębiorca nie realizuje obowiązku lub realizuje go nieprawidłowo i to uchybienie znajdzie inspektor z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ), trzeba liczyć się z karą.

Wyniki kontroli WIOŚ są publicznie dostępne na specjalnie przygotowanym portalu: Internetowy System Wsparcia Kontroli. Każdy może sprawdzić, czy na firmę nałożono mandat.

Jeszcze przed ogłoszeniem ustawy główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko zapowiedział zasilenie wydziałów inspekcji WIOŚ o dodatkowych 600 etatów. Średnio 37,5 etatu na województwo. Dla woj. kujawsko-pomorskiego WIOŚ to wzrost zatrudnienia o 100 proc., dla mazowieckiego o 50 proc. O taki sam procent może wzrosnąć liczba kontroli.

Obecni i nowi inspektorzy ochrony środowiska zaczęli debaty z policją oraz prokuratorami nad sposobami przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

W 2017 roku inspektorzy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska przeprowadzili blisko 38 tys. kontroli, w ramach których nałożono ponad 66,5 mln zł kar finansowych. Dane za rok 2018 będą zbliżone do 2017 r.

Właściciele firm często nie wiedzą, że wystarczy posiadać flotę samochodową lub klimatyzator, aby podlegać obowiązkom wynikającym z prawa ochrony środowiska. Tymi obowiązkami są: opłaty za korzystanie ze środowiska, rejestracja w bazie CRO, raport KOBiZe. Większość tych obowiązków przedawnia się dopiero po pięciu latach. Inspektor może sprawdzić historię przestrzegania przepisów do pięciu lat wstecz.

Mnogość i dynamika zmian w prawie ochrony środowiska wymagają często osobnego etatu, na który mały i średni przedsiębiorca nie chce wydawać pieniędzy. Samo zatrudnienie specjalisty ds. ochrony środowiska to jednak za mało. Duże podmioty dostają kary, ponieważ ich częstym problemem jest rozproszona, wielooddziałowa działalność, w której specjalista ds. ochrony środowiska ma małe znaczenie. Nikt w tych oddziałach nie pokazał, jak ważne jest, aby dostarczać dane niezbędne do przygotowania wykazu do urzędu marszałkowskiego. Obowiązki środowiskowe ideologicznie nie różnią się od podatków, a jednak wciąż ochrona środowiska ma niższy priorytet niż podatki.

Małe i średnie firmy będą obciążały księgowego lub inspektora BHP dodatkowymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska. Spiętrzenie obowiązków w jednym etacie sprawia, że ludzie popełniają błędy. Za te błędy płaci firma.

Wszystko jednak się zmienia. Świadomość społeczeństwa, które dostrzega swój wpływ na stan środowiska, zauważalnie rośnie. Produkty muszą być energooszczędne, ekologiczne, biodegradowalne, niskoemisyjne, a nawet zeroemisyjne czy o niskim śladzie węglowym. Tego typu wymagania stawiają zarówno konsumenci, jak i inwestorzy. W tej drugiej grupie znajdą się banki, które nie udzielą kredytów na przedsięwzięcia negatywnie oddziałujące na środowisko. Trendy zostały już wyznaczone.

Autorka jest ekspertem BCC ds. szkoleń i edukacji środowiskowej, menedżerem w firmie Atmoterm SA