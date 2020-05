Robert Gwiazdowski: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Jarosław Kaczyński musi żałować, że nie został przyjęty projekt konstytucji zgłoszony przez Unię Demokratyczną (UD). Przewidywał on, że „ustrój, właściwość i postępowanie sądów określają ustawy organiczne" (art. 146). Kropka. PiS mógłby sobie uchwalić, co by chciał.

Poniżej dalsza część artykułu