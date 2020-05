Tomasz Pietryga: Życie w permanentnym konflikcie

Można długo się spierać o nieścisłości proceduralne, które utrudniają wybór kandydatów na pierwszego prezesa SN, o komisję skrutacyjną, o niejasności w ustawie, toczyć jałowe bitwy na kolejne interpretacje. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo w dzisiejszym sporze w SN nie chodzi o regulaminowe niedoróbki, ale o to, jaki będzie Sąd Najwyższy w najbliższej dekadzie, a może i dłużej.

Dla tzw. starych sędziów i sporej części środowiska prawniczego SN był ostatnim bastionem porządku, strażnikiem praworządności, który ciągle opierał się wizjom wymiaru sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Batalie o kolejne ustawy o SN, pytania i skargi do Brukseli i TSUE, protesty, marsze tóg czy palenie świec – to wszystko były działania obronne, mające alarmować opinię publiczną i świat, że z praworządnością w Polsce dzieje się coś niedobrego. Świat został przekonany, ale opinia publiczna w Polsce nie na tyle, aby zmusić PiS do odwrotu.